‘Orgulho e Preconceito’, minisérie da Netflix, tem 1ª imagem divulgada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na Inglaterra aristocrática do início do século XIX, a história de “Orgulho e Preconceito” se desenvolve a partir de Elizabeth, uma das quatro irmãs da família Bennet, que se posiciona por independência em uma sociedade sustentada por restrições de classe e gênero.

A versão da Netflix é uma das diversas adaptações audiovisuais da obra de Austen. Entre as de maior sucesso estão a produção para a TV em 1995, estrelada por Jennifer Ehle e Colin Firth; e a para o cinema, de 2005, com Keira Knightley e Matthew Macfadyen.

Com direção de Euros Lyn e roteiro de Dolly Alderton, a minissérie já encerrou as filmagens e terá seis episódios. A data de estreia no streaming da Netflix, no entanto, ainda não foi revelada.

Leia também | 'Wandinha', sucesso da Netflix, é renovada para a 3ª temporada