‘Princesa Mononoke’ será relançado nos cinemas em agosto

Filme clássico do Studio Ghibli , “Princesa Mononoke” voltará aos cinemas brasileiros em agosto. Com direção de Hayao Miyazaki , a animação que estreou em 1997 será relançada no próximo mês em versão IMAX 4K .

O relançamento integra as comemorações do aniversário de 40 anos do Studio Ghibli – responsável pelos títulos “Meu Amigo Totoro”, “A Viagem de Chihiro” e outros –, que se une ao Ghibli Fest, evento que ocorre em setembro e irá exibir os filmes do estúdio nos cinemas de todo o Brasil.

Versão otimizada de "Princesa Mononoke", do Studio Ghibli, chega aos cinemas nacionais em 21 de agosto Crédito: Studio Ghibli/Divulgação

Nova exibição de “Princesa Mononoke” nos cinemas terá som e vídeo otimizados

Lançado originalmente em 1997, “Princesa Mononoke” acompanha Ashitaka, um príncipe amaldiçoado que enfrenta uma batalha entre deuses animais da floresta e os moradores de uma vila de mineiros.