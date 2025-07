Atirador mata 4 pessoas em prédio comercial em Nova York

Entre as vítimas estão um policial em serviço e três civis. Suspeito dirigiu de Las Vegas até arranha-céu em área movimentada da cidade de Nova York.Um atirador abriu fogo em um prédio comercial em Manhattan, na cidade de Nova York, matando um policial e pelo menos três civis nessa segunda-feira (28/07). O Departamento de Polícia de Nova York informou que o suspeito também morreu, após atirar em si mesmo. Há uma sexta pessoa gravemente ferida. O alvo foi um arranha-céu que abriga algumas das principais empresas financeiras do país, incluindo a gigante de fundos de hedge Blackstone e a auditora KPMG, e a sede da National Football League (NFL), a principal liga de futebol americano. Em coletiva de imprensa, o prefeito de Nova York, Eric Adams, disse que as autoridades ainda estão "desvendando" o que ocorreu e se houve envolvimento de outras pessoas. Ele afirmou que "outro homem está gravemente ferido, lutando pela vida em estado crítico" e que o suspeito morreu devido a um "ferimento de bala autoinfligido". Prédio em pânico De acordo com a chefe de polícia Jessica Tisch, a central de atendimento do serviço 911, de emergência, começou a receber chamadas sobre um tiroteio às 18h30 (19h30 no horário de Brasília), horário de pico na movimentada região da cidade. Imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito momentos antes estacionando o carro em fila dupla na Park Avenue, em frente ao prédio. Ele saiu do carro e caminhou em direção à entrada do prédio portando um rifle. Dentro do saguão, o homem imediatamente abriu fogo contra o policial que estava no posto. Em seguida, ele atirou em uma mulher que tentava se esconder atrás de uma pilastra. Depois continuou atirando pelo saguão, atingindo um segurança que tentou se esconder atrás de um balcão. Os três morreram. Ainda no saguão, o suspeito atirou em outro homem que, mesmo ficando hospitalizado em estado crítico, posteriormente o identificou como o agressor. O homem chamou então o elevador, permitiu que uma mulher passasse ilesa, subiu ao 33º andar, onde atirou em sua última vítima. Em seguida, caminhou por um corredor e tirou a própria vida. A polícia identificou o atirador como Shane T., de 27 anos, de Las Vegas. Tisch disse, durante coletiva de imprensa, que o suspeito tinha um "histórico documentado de saúde mental", mas não se sabe ainda a motivação dos disparos. "Estamos trabalhando para entender por que ele mirou neste local específico", disse Tisch, referindo-se à torre que o atirador atacou. A área onde o tiroteio ocorreu é popular entre turistas e pessoas que viajam a negócios. Ela acrescentou que a polícia encontrou um estojo de fuzil, um revólver, carregadores e munição no carro do suspeito. Policial morto era de Bangladesh A primeira vítima foi identificada como Didarul Islam, policial de 36 anos nascido em Bangladesh. "Ele morreu como viveu. Um herói", definiu Tisch, durante coletiva. Ele era casado, tinha dois filhos pequenos e sua esposa está grávida do terceiro filho, afirmou. De acordo com o Gun Violence Archive, organização que coleta, registra e divulga dados em tempo real sobre violência armada nos Estados Unidos, houve mais de 250 tiroteios no país neste ano nos quais quatro ou mais pessoas foram baleadas ou mortas. Há cerca de 400 armas de fogo em circulação nos EUA, número maior que o de pessoas. A facilidade de acesso a armas no país é um tópico recorrente, que divide o debate público. Reações A governadora de Nova York, Kathy Hochul, condenou o "ato de violência sem sentido" que matou "quatro nova-iorquinos, incluindo um dos melhores de Nova York". "Nossos corações estão com seus entes queridos e com todos os afetados por esta tragédia, e homenageamos os socorristas que corajosamente correram em direção ao perigo", disse Kothul no X. O favorito na corrida para prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, disse estar "de coração partido" com a notícia do "horrível tiroteio". sf (DW, ots)