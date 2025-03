Dakota Jonhson é vista coberta de sangue nas gravações 'Verity'

Cenas das gravações de "Verity" mostraram Dakota Johnson coberta de sangue em uma das cenas narradas no livro que inspira do filme

Nesta quarta-feira, 12, imagens que circularam nas redes sociais mostraram Dakota Johnson e Josh Hartnett gravando cenas do filme “Verity” , adaptação do livro homônimo de Colleen Hoover. As gravações aconteceram de forma externa em Nova York.

No trecho do livro, a cena é descrita assim: “Eu ouço a rachadura de seu crânio antes que o respingo de sangue me alcance. Eu suspiro e dou um passo rápido de volta para a calçada. Um dos meus calcanhares não encontra o meio-fio, então eu seguro o poste de um sinal para me equilibrar (...)”.