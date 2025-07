Meryl Streep é flagrada pela 1ª vez no set de ‘O Diabo Veste Prada 2’

Em "O Diabo Veste Prada" (2006), Meryl Streep manteve-se na personagem Miranda Priestly também nos bastidores do set / Crédito: Reprodução/ Jose Perez/Bauer-Griffin

Depois de Anne Hathaway publicar foto como Andy Sachs, personagem principal de “O Diabo Veste Prada” (2005), Meryl Streep vira assunto na internet. O motivo é a primeira imagem da atriz veterana caracterizada como Miranda Priestly para a sequência da obra. Com cabelos grisalhos e óculos escuros, clássico look da editora-chefe da revista Runway, a atriz foi flagrada nas ruas de Nova York durante as filmagens.

O elenco de "O Diabo Veste Prada 2", produzido pela Disney, também conta com Emily Blunt e Stanley Tucci. RELACIONADO | 'O Diabo Veste Prada 2': conheça o novo par romântico de Anne Hathaway A continuação deve adaptar a sequência literária "A Vingança Veste Prada - O Diabo Está de Volta" (2023), de Lauren Weisberger. 'O Diabo Veste Prada 2' aborda transformações do mercado editorial Miranda Priestly rendeu à Streep sua 14ª indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz, em 2007, ano posterior ao do lançamento de "O Diabo Veste Prada".

Quase 20 anos depois do original, que arrecadou mais de 30 milhões de dólares em bilheteria, “O Diabo Veste Prada 2” abordará as transformações do mercado editorial diante do avanço das redes sociais. Nesse cenário, Miranda Priestly vai precisar se esforçar para manter a relevância da sua revista de moda. Para isso, ela vai precisar ficar frente a frente com Andy Sachs e Emily Charlton, suas ex-assistentes e agora chefes de outra grande mídia. Miranda Priestly da vida real A personagem de Meryl Streep é inspirada em Anna Wintour, que, depois de 37 anos, deixou o cargo de editora-chefe da Vogue dos Estados Unidos em junho deste ano.