Oscar: falta de letramento audiovisual é gargalo na escola brasileira A falta do letramento audiovisual e a inoperância do cinema dentro da escola como processo formativo "ainda estão aqui". Debate resurge após vitória do Brasil no Oscar

Vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, 'Ainda Estou Aqui' segue em exibição nos cinemas / Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Texto de autoria do professor Bruno Marques* Em meio ao merecido frisson causado pelo primeiro Oscar recebido pelo Brasil, trazido pela adaptação de Walter Salles ao livro homônimo - "Ainda Estou Aqui", de Marcelo Rubens Paiva - precisamos aproveitar os holofotes para discutir questões ligadas ao audiovisual nacional e sua eterna luta em ser autossustentável, ou pelo menos sair da eterna condição de formação de plateia.

Partindo deste ponto é que perguntamos: e onde se forma essa tal plateia? Ora, onde mais podemos formar as pessoas? Na educação básica. Após assistir a obra, passei alguns dias - e também algumas noites - inquietado por estranhamentos.

O primeiro se deveu a quantidade de pessoas com o celular ligado no meio da exibição. E não era para ver se alguma mensagem importante havia chegado ou coisa do tipo. Era para acessar o Instagram e ficar "rolando o feed" - uma grande bizarrice, que já anuncia a falta de letramento audiovisual que estamos vivenciando. Perceber a razão estética de uma sala de cinema ter como único ponto de luz o próprio filme é sine qua non da sétima arte. Talvez por isso, todas as salas e filmes dão aqueles “sutis” lembretes para que o público desligue o celular. Mas tudo bem, pode ser que, dessa vez, o cinema “esqueceu” de lembrar e as pessoas em questão também não sabiam desta etiqueta “cinematológica”. Até porque, quem ensinaria isso a elas, a escola?

Mas como tal instituição seria capaz dessa proeza diante de tanta coisa que já lhe é incubida ensinar: orações subordinadas, balanceamento de equações, períodos históricos, elementos químicos. Em setembro de 2023, sob autoria do deputado federal Idilvan Alencar, foi apresentado o projeto de lei número 3342, que institui a Política Nacional do Audiovisual nas Escolas de Ensino Médio, públicas e privadas, em âmbito nacional, a ser financiada pelos ministérios da Educação e da Cultura. Tal projeto de lei pretende, enfim, alavancar uma ação que já encontra-se, desde 2014, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), que torna obrigatória a exibição de filmes de produção nacional na escola por, no mínimo, duas horas mensais.

Deste encontro, foi produzida a Carta de Tiradentes, que, dentre vários pareceres, recomenda a urgente regulamentação da Lei Número 13.006/14, bem como a formação audiovisual em todos os níveis de ensino formal e informal e o acesso ao audiovisual como direito fundamental de todos os brasileiros. No mesmo ano, a 19ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (ou simplesmente CINEOP, realizada em junho de 2024, também em Minas Gerais), dedicou uma parte do encontro a temática da educação, contando com duas mesas redondas de âmbito internacional, duas sessões de filmes, quatro sessões de projetos audiovisuais educativos, debates e reuniões de trabalho da Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. A programação estava organizada em torno de grupos de trabalho cujo objetivo era a elaboração de diretrizes e recomendações para a criação de políticas públicas que venham a subsidiar o contato de educadores, por crianças, da educação infantil ao ensino fundamental e jovens, do ensino médio, com as imagens e os sons de forma a garantir a qualidade social dessa experiência.