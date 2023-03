Superman: Novo filme do herói será dirigido por James Gunn

O roteirista, diretor e produtor James Gunn vai dirigir o longa-metragem "Superman: Legacy". O anúncio feito por ele na última quarta-feira, 15. O filme tem previsão de lançamento nos Estados Unidos em 11 de julho de 2025, data de aniversário do seu pai.

"Perdi meu pai há três anos. Ele era meu melhor amigo. Ele não me entendia quando era criança, mas ele apoiou meu amor por quadrinhos e meu amor por filmes e eu não estaria fazendo este filme agora sem ele", escreveu James, no Twitter.

Com carreira iniciada na década de 1990, James já dirigiu filmes como "Guardiões da Galáxia" (2014), "Guardiões da Galáxia Vol. 2" (2017) e "O Esquadrão Suicida" (2021). Entre as novidades do novo filme, está a ausência do ator Henry Cavill como o protagonista, que ainda não sabe quem vai assumir o papel.

O roteirista ainda revelou ter recebido convites para dirigir um filme sobre o filho de Kripton em outras oportunidades, mas havia recusado por não ter "uma entrada que parecia única e divertida e emocional que desse ao Superman a dignidade que ele merece".

"Então, menos de um ano atrás, eu vi uma entrada, de muitas formas ao redor da herança do Superman - como tanto seus pais aristocratas kryptonianos e seus pais fazendeiros do Kansas formam quem ele é e as escolhas que faz", antecipa Gunn.

