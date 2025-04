‘Quarteto Fantástico’: Tocha Humana será 'menos mulherengo' em novo filme

Joseph Quinn como Johnny Storm/Tocha Humana em 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' / Crédito: Reprodução/Marvel Studios

O novo filme do Quarteto Fantástico tem sua estreia mundial marcada para o dia 25 de julho. Deixando os fãs mais ansiosos, o astro Joseph Quinn falou recentemente sobre sua versão do Tocha Humana e revelou detalhes sobre o personagem. SIGA o canal de Entretenimento do O POVO no WhatsApp Ele explicou como sua versão contrasta com as versões anteriores do "cara mulherengo e despreocupado", o que ele não acha "sexy hoje em dia".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ‘Quarteto Fantástico’: como será o novo Tocha Humana? Joseph Quinn tem uma visão mais evoluída de seu personagem, que estreou em 1961. “Ele é um homem que lidera com muita bravata, o que às vezes pode ser uma afronta. Mas ele também é engraçado”, disse Quinn à Entertainment Weekly. “Estávamos falando sobre versões anteriores dele e sobre nossa situação cultural. Ele foi rotulado como um cara mulherengo e despreocupado, mas isso é sexy hoje em dia? Acho que não”, explicou Joseph. Ele detalhou que esta versão de Johnny é “menos insensível aos sentimentos dos outros”, e diz esperar que haja uma autoconsciência sobre o que está por trás desse comportamento de busca por atenção. Tocha Humana: mais do que o irmão de Sue O diretor de Primeiros Passos, Matt Shakman, concordou com Quinn que Johnny deveria ser mais do que apenas o irmãozinho cabeça quente de Sue. "Ele é muito inteligente", disse Shakman sobre o personagem.