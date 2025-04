Quarteto Fantástico: Marvel divulga primeiro trailer do novo filme

A Marvel divulgou o primeiro trailer de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" , filme que estreia nos cinemas no dia 24 de julho de 2025. Com diversas novidades, a prévia apresentou o visual oficial da Surfista Prateada. Confira abaixo:

Situado em um universo retrofuturista, "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" acompanhará a equipe em uma jornada para impedir a destruição do mundo pelas mãos do poderoso vilão Galactus.

Há ainda um breve trecho de demonstração dos poderes de Reed Richards, o Senhor Fantástico, além de outro com os pés do vilão Galactus.

Quarteto Fantástico: quem está no elenco?

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” trará no elenco Pedro Pascal (“The Last of Us”) como Senhor Fantástico, Vanessa Kirby (“The Crown”) no papel da Mulher Invisível, Joseph Quinn (“Stranger Things”) como o Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach (“O Urso”) vivendo o Coisa.

A nova adaptação da história terá como vilão o personagem Galactus, que será interpretado por Ralph Ineson (“The Office”), apresentando ainda a Surfista Prateada, vivida por Julia Garner (“Ozark”).