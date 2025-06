Novo filme de Allan Deberton abre seleção para elenco infantil

Nome popular na indústria cinematográfica do Ceará, o diretor Allan Deberton deu início à produção do seu próximo filme. Longa-metragem de ficção, o projeto do cineasta cearense está com seleção aberta para formação de elenco infantil.

