Margareth Menezes fala sobre cinema nacional: 'Momento importante'

A ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, se apresentou nesta terça-feira, 4, no Carnaval de Fortaleza, encerrando o ciclo de folia da Cidade. Em coletiva de imprensa, a artista falou sobre o momento atual do cinema brasileiro e o legado que está sendo construído.

“Tudo isso que construímos dentro e fora do País emana do povo. Os artistas, produtores, contrarregras — todo mundo que faz parte desse setor são pessoas do povo. Então isso é um legado do próprio País e que, graças a Deus, estamos em um momento importante e interessante do cinema brasileiro”, arremata.