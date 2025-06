Estudantes cearenses são selecionadas para ir para Cannes após pódio no PerifaLions

Gisele e Rute ficaram em 3º lugar no Perifa Lions, onde disputaram com outros 147 projetos de todo o Brasil

Gisele Araújo e Rute Moraes cursam Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Ceará (UFC), e pela segunda vez disputaram uma vaga para ir a Cannes. Ao O POVO , as estudantes relatam que todos os anos há um briefing para uma marca, e este ano, a escolhida foi a empresa Uber.

Duas estudantes cearenses se classificaram para o Festival Internacional de Criatividade de Cannes, na França . A vaga foi conquistada após a dupla chegar ao pódio do Perifa Lions — evento que conecta jovens da periferia ao mercado publicitário — no 3º lugar. O evento acontece entre 16 e 20 de junho de 2025.

Ao todo, foram 147 projetos de todo o Brasil participando do Perifa Lions este ano, realizado em 18 de maio na cidade de São Paulo. Gisele diz que a proposta não permitia uso de promoção e nem a utilização do aplicativo, então, pensaram em algo que conectasse a ideia ao público — inclusive a elas mesmas.

Rute explica que a ideia foi “A matemática do X - Quem faz conta vai de Uber”, que surgiu de vivências próprias das duas. “O insight pra ideia surgiu do fato de os brasileiros fazerem contas mentais todos os dias para fazer escolhas inteligentes. Como dividir Uber com um amigo ou ir de Uber, voltar de metrô”.

“A campanha nasceu dessa matemática que o brasileiro faz todo dia: “Será que hoje dá pra ir de Uber? Se eu dividir com a minha amiga, talvez dê. Vai ser mais confortável, né?” Essas pequenas decisões que a gente toma na rotina”, disse.

Leia também:Hemoce realiza ação de coleta de sangue em Eusébio; veja como doar



Todos os anos, a competição era focada no público de São Paulo e depois foi se expandindo para o Brasil todo. Esta é a primeira vez que uma campanha do Nordeste chega ao pódio e tem a oportunidade de ir para a Cannes Lions. Além da viagem com todas as despesas pagas para a França, elas terão um curso intensivo de inglês.