Cannes: por que 'Sentimental Value' está sendo chamado de 'o melhor filme que você vai ver esse ano'

Divulgação Será que o Festival de Cannes deixou o melhor para o final? O norueguês Joachim Trier foi um dos últimos diretores a estrear na competição principal deste ano, mas está recebendo reações entusiasmadas por seu filme Sentimental Value (ainda sem título em português), estrelado por Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Renate Reinsve.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O filme, que trata de uma família norueguesa fragmentada, agora é um dos favoritos para levar a cobiçada Palma de Ouro. O sucesso retumbante do longa norueguês pode prejudicar as chances do brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, sagrar-se campeão em Cannes. Isso aumentaria a probabilidade de o longa ser candidato ao Oscar em 2026. O filme do diretor pernambucano foi aplaudido na estreia em Cannes durante 13 minutos. O ator Stellan Skarsgård estava rouco na coletiva de imprensa do longa norueguês, o que ele atribuiu à festa pós-estreia na noite anterior.

O elenco e a equipe tinham todos os motivos para comemorar – o filme recebeu aplausos de pé durante 15 minutos em sua estreia mundial, a mais longa que qualquer filme em competição recebeu este ano. A título de comparação, até mesmo Parasita, de Bong Joon Ho, que venceu a Palma e quatro Oscars, teve "apenas" oito minutos. Se aplausos fossem um termômetro para prever o vencedor de Cannes, Sentimental Value seria o favorito absoluto, embora a decisão final caiba ao Júri Internacional de 2025 e sua presidente, Juliette Binoche.

Mas o filme também tem potencial, como o vencedor do ano passado, Anora, de Sean Baker, de atingir o equilíbrio entre cinema autoral, viabilidade comercial e atrair a Geração Z para os cinemas. Elle Fanning apareceu na coletiva usando uma camiseta com os dizeres "Joachim Trier Summer" (O verão de Joachim Trier), uma referência ao show da cantora britânica Charli XCX no festival Coachella, onde o nome de Trier apareceu entre outros artistas que, segundo Charli, dominariam o verão de 2025 no hemisfério norte. Divulgação O diretor Joachim Trier e a atriz Renate Reinsve, que já colaboraram em outros trabalhos, se reencontram em Sentimental Value "Fiquei empolgado que você fez isso", disse Trier a Fanning na coletiva.

"Charli XCX nos mandou um alô, e somos muito gratos. Adoro a música dela, ela é incrível. Sei que a Elle também é fã. O problema é que tenho trabalhado tanto nos últimos três anos que nem sei mais o que é um 'verão de Joachim Trier'. Mas gostaria de ter um", brincou o diretor. Fanning, de 27 anos, declarou que o diretor norueguês estava em sua "lista dos sonhos" de cineastas com quem queria trabalhar. A capacidade de Trier de se comunicar com gerações mais jovens já havia sido estabelecida com seu último longa, A Pior Pessoa do Mundo, sucesso em Cannes em 2021, que rendeu a Reinsve o prêmio de melhor atriz e duas indicações ao Oscar.