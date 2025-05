Festival de Cannes: Wagner Moura vence prêmio de Melhor Ator

Wagner Moura vence prêmio de melhor ator no Festival de Cannes por "O Agente Secreto" / Crédito: Victor Juca/Divulgação

A cerimônia de premiação no 78º Festival de Cannes segue acontecendo neste sábado, 24, na França. Um dos primeiros premiados foi Wagner Moura, como Melhor Ator. Ele é protagonista do filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que também concorre pela Palma de Ouro. É a primeira vez que um brasileiro vence o prêmio de interpretação masculina na competição principal de Cannes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais Cannes: ‘O Agente Secreto’ ganha dois prêmios em votações paralelas à Palma de Ouro Sobre o assunto Cannes: ‘O Agente Secreto’ ganha dois prêmios em votações paralelas à Palma de Ouro Cannes: longa brasileiro ganha dois prêmios da crítica O longa-metragem estrelado por Wagner Moura recebeu o Prêmio da Crítica internacional (Fipresci), no qual foi escolhido por júri composto por jornalistas de mais de 50 países. “O Agente Secreto” ganhou ainda o “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de "Cinema d'Art et d'Essai"). "Acho isso muito significativo. Acho que é um filme que fala do passado, fala do presente, fala do futuro”, afirmou o diretor Kleber Mendonça Filho em comunicado à imprensa. Festival de Cannes: qual a história do filme 'O Agente Secreto'? O filme "O Agente Secreto", protagonizado por Wagner Moura, mergulha no universo sombrio da ditadura cívico-militar brasileira.

Filmado em Recife, Brasília e São Paulo, com pós-produção realizada na Europa, o longa é uma coprodução internacional e marca a terceira participação de Kleber Mendonça Filho na competição pela Palma de Ouro no Festival de Cannes — feito que já havia conquistado com os aclamados "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019). CONHEÇA história do longa brasileiro ovacionado em Cannes

Enredo de "O Agente Secreto": um retorno ao passado em tempos sombrios A trama se passa na abafada Recife de 1977, quando Marcelo (interpretado por Wagner Moura), um especialista em tecnologia assombrado por traumas do passado, retorna à sua cidade natal em busca de redenção.