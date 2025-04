Cannes: coprodução brasileira é selecionada para o festival

Filme "O Riso e A Faca" participa da 78ª edição do Festival de Cinema de Cannes / Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

O filme “O Riso e a Faca”, resultado de parceria entre Portugal, Brasil, Romênia e França, foi selecionado para participar da mostra “Un Certain Regard” (“Um Certo Olhar”, em português) no Festival de Cinema de Cannes. A obra é mais uma produção com envolvimento de brasileiros a integrar a 78ª edição do evento. Diferentemente de “O Agente Secreto”, que disputa o principal prêmio de Cannes, o longa-metragem entra na programação paralela do festival. “O Riso e a Faca” é dirigido pelo português Pedro Pinho e tem mais de 31 brasileiros na equipe, como a produtora Tatiana Leite e o diretor de fotografia Ivo Lopes Araújo.