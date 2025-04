Cannes: filme com Camila Pitanga é selecionado para Semana da Crítica

Dirigido por Leonardo Martinelli, "Samba Infinito" é o segundo filme brasileiro confirmado no Festival de Cannes 2025; evento terá cobertura exclusiva do O POVO

O filme se passa durante o Carnaval do Rio de Janeiro e acompanha um gari que luta contra a perda da irmã e suas obrigações profissionais. Em meio às comemorações, ele encontra uma criança perdida e decide ajudá-la. Estrelado por Alexandre Amador e Miguel Leonardo, o elenco conta com participações especiais de Camila Pitanga e Gilberto Gil .

Nesta quinta-feira, 17, foram anunciados os curtas-metragens selecionados para a 64ª Semana da Crítica, uma das principais mostras paralelas do Festival de Cannes . “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli, é o único brasileiro da seleção. Em 2024, o Brasil estava representado na mostra por “Baby”, de Marcelo Caetano.

Autor de filmes celebrados como “Fantasma Neon” e “Pássaro Memória”, Martinelli apresenta “Samba Infinito” como sua primeira exibição no evento francês. Na Semana da Crítica, concorre com filmes da Romênia, Alemanha, Coréia do Sul, Malásia, Marrocos, Irlanda e França.

Até o momento, este é apenas o segundo filme brasileiro anunciado na competição do festival, depois de “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que será exibido na seleção principal.

A programação do 78º Festival de Cannes acontecerá de 13 a 24 de maio na cidade de Cannes, na França, com cobertura exclusiva do O POVO.