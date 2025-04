Cannes: 1º filme de Scarlett Johansson como diretora é selecionado

Filme "Eleanor, The Great", estreia de Scarlett Johansson como diretora, é selecionado para Festival de Cannes / Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 10, a organização do Festival de Cannes anunciou a primeira leva de filmes selecionados para a 78ª edição do evento francês. Na “Un Certain Regard”, principal mostra paralela, dois atores profícuos fazem sua estreia na direção. Estrela de filmes de drama, comédia, romance, terror e até da Marvel, como a Viúva Negra, Scarlet Johansson é diretora de “Eleanor the Great”. No drama, June Squibb interpreta Eleanor, uma senhora de 90 anos que se muda para Nova York em busca de um novo começo após a morte de sua grande amiga.

O filme será distribuído pela Sony Pictures Classics, a mesma empresa que fez campanha para "Ainda Estou Aqui" no Oscar deste ano. Em julho, Scarlet estará no elenco de "Jurassic World: Recomeço". Festival de Cannes: ator que trabalhou com Nicole Kidman também estreia na direção Outro ator que estreia na direção com filme concorrendo na mesma mostra é Harris Dickinson. Apesar da carreira bem mais modesta e recente, ele vem chamando atenção nos últimos anos mesmo com papéis secundários. Neste ano, atuou com Nicole Kidman no drama áspero "Babygirl", interpretando um estagiário que se envolve sexualmente com a CEO da empresa. Em 2022, ele figurou no elenco do sueco "Triângulo da Tristeza", comédia vencedora da Palma de Ouro. Leia também | Cannes: 'Filme foi criado para o Wagner', diz Kleber Mendonça Filho