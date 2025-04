Festival de Cannes: O POVO realiza cobertura especial do evento

Pelo segundo ano consecutivo, O POVO terá cobertura especial do Festival de Cannes - evento realizado no Sul da França e considerado o mais midiático do mundo no segmento.

A cobertura do Festival de Cannes pode ser conferida nas plataformas do Vida&Arte. Além dos textos publicados no caderno impresso diariamente, haverá conteúdo no Portal O POVO e cobertura no Instagram.

É o segundo ano consecutivo de cobertura de Arthur Gadelha no festival. Mas a relação do O POVO com o evento não é de agora. Em edições anteriores, colaboradores que estiveram credenciados enviaram materiais de repercussão para as páginas do Jornal.

O Brasil e o Ceará no Festival de Cannes



Em meio a campanha explosiva de "Ainda Estou Aqui" no Oscar e após a vitória de "O Último Azul" no 75º Festival de Berlim, o Festival de Cannes anunciou o Brasil como o "País de Honra" da Marché Du Film, seção do festival voltada para o mercado.