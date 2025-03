"Vingadores Doomsday": com elenco completo, saiba tudo sobre o filme da Marvel

Em uma transmissão ao vivo com incríveis cinco horas de duração , a divulgação de cada nome ocorreu em um formato semelhante ao do Big Brother Brasil , no qual, à medida que os minutos passavam, cadeiras com os nomes dos atores eram reveladas.

O grande destaque, além do retorno de personagens já estabelecidos no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), foi a adição de atores que interpretaram personagens da franquia X-Men , quando os direitos dos filmes dos mutantes ainda pertenciam à Fox.

O assunto dominou as redes sociais ao longo de toda a quarta-feira, 26, com os fãs extremamente empolgados com atualizações sobre o filme, que estreia em 1º de maio de 2026 .

Embora Benedict Cumberbatch tenha confirmado que Doutor Estranho estará em "Guerras Secretas", mas não em "Doomsday", é estranho que um evento tão cósmico não conte com o Mago Supremo do UCM. Também não há sinal da Feiticeira Escarlate ou de Agatha Harkness.

Nenhuma versão do Homem-Aranha (seja das três já vistas no cinema), nenhum Hulk, Gavião Arqueiro ou Rhodey (o verdadeiro, revelado em "Invasão Secreta").

Nenhuma menção também aos personagens introduzidos em "Os Novos Mutantes".

As Marvels



A importância da Capitã Marvel em "Vingadores: Ultimato" sugeria que, como uma das Vingadoras mais poderosas, ela estaria em Doomsday.

No entanto, após o fracasso de "As Marvels" nas bilheteiras, nenhuma das personagens – Ms. Marvel (Kamala Khan), Spectrum (Monica Rambeau), Binary (Maria Rambeau) – foi incluída.

Asgardianos e Guardiões da Galáxia



Embora Thor (Chris Hemsworth) tenha sido o primeiro membro confirmado no elenco, nenhum de seus companheiros asgardianos – dos quais ele se separou no final de "Thor: Amor e Trovão" – parece estar presente, exceto Loki (em uma variante). Nada de Valquíria, Korg, Miek ou Lady Sif.

O retorno do Senhor das Estrelas (Chris Pratt) já havia sido sugerido no final de "Guardiões da Galáxia Vol. 3", o que tornava provável sua inclusão em "Doomsday". Porém, aparentemente, nem ele nem os novos Guardiões introduzidos no Vol. 3 – Rocket, Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock e Phyla-Vell – fazem parte, até o momento, do filme.

Personagens das séries do Disney+



Há uma notável ausência de personagens das séries do Disney+ em "Avengers: Doomsday". Nada de Demolidor, Justiceiro, Visão, Cavaleiro da Lua, Echo, Mulher-Hulk ou Agente Mobius.

Também não há menção a nenhum personagem de "Eternos", apesar de referências a eles no novo filme do Capitão América.

"Vingadores Doomsday": possíveis enredos



Com base no número surpreendente de X-Men no filme, há especulações de que a Marvel possa adaptar elementos de Vingadores vs. X-Men, evento crossover dos quadrinhos no qual as equipes entram em guerra.

No entanto, "Vingadores: Doomsday" servirá como preparação para o grand finale da Saga do Multiverso: "Vingadores: Guerras Secretas", previsto para 2027.

Assim, o roteiro deve introduzir a trama da popular HQ da Marvel lançada em 2015.

Episódio especial da Max questiona: E se o Papai Noel fosse vilão?; VEJA



A história gira em torno de universos colidindo (as chamadas "incursões", introduzidas em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"), culminando na destruição do multiverso.

No final, os dois últimos universos sobreviventes são a Terra-616 (o universo principal da Marvel) e a Terra-1610 (o universo Ultimate Marvel).

Com isso em mente, "Doomsday" e "Guerras Secretas" devem seguir um caminho semelhante, com o UCM e o universo da Fox sendo as duas últimas realidades no multiverso. Ou um destruirá o outro, ou eles colidirão, resultando na aniquilação de ambos.