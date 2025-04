Val Kilmer morre aos 65 anos; lembre sucessos do ator de 'Top Gun'

Val Kilmer já atuou ao lado de Tom Cruise; lembre sucessos do ator de 'Top Gun' / Crédito: Reprodução/Instagram

O ator de Hollywood Val Kilmer, conhecido por seus papéis em alguns dos maiores filmes das décadas de 1980 e 1990, incluindo “Top Gun” e “Batman Eternamente”, morreu aos 65 anos, nessa terça-feira, 1°. O ator faleceu de pneumonia, mas já havia sido diagnosticado com câncer de garganta em 2014, informou sua filha Mercedes Kilmer.

Kilmer estrelou "The Doors", de 1991, interpretando o lendário vocalista da banda, Jim Morrison, além do faroeste "Tombstone: A Justiça Está Chegando" e do drama policial "Fogo Contra Fogo". A cirurgia de traqueostomia durante o tratamento do câncer afetou sua voz e interrompeu sua carreira de ator, mas ele voltou às telas para reprisar seu papel como o piloto de caça Iceman ao lado de Tom Cruise. Relembre papéis marcantes de Kilmer. Val Kilmer em "Top Gun" Um dos papéis mais emblemáticos de Val Kilmer foi o do piloto militar Tom "Iceman" Kazansky no filme Top Gun (1986). Interpretando o rival de Tom Cruise, Kilmer trouxe intensidade ao seu personagem, tornando-se um dos vilões mais amados do cinema. A frase "Iceman, you can be my wingman any time" se tornou um marco do filme e um reflexo da química entre Kilmer e Cruise, consolidando seu nome no imaginário popular.

Val Kilmer em "The Doors" Um dos papéis mais desafiadores da carreira de Kilmer foi como o Jim Morrison, vocalista dos The Doors, no filme The Doors (1991), dirigido por Oliver Stone. Kilmer não apenas imitando a aparência de Morrison, mas também incorporando sua essência, sua voz e seus comportamentos O ator teve que aprender a tocar guitarra e cantar as músicas da banda para dar vida ao personagem de forma autêntica.

Val Kilmer em “O Santo” Outro papel marcante foi em O Santo (1997), onde Val Kilmer interpretou Simon Templar, um charmoso criminoso em busca de redenção. O filme, baseado no personagem criado por Leslie Charteris, trouxe ação e aventura, características que marcaram a carreira do TOR. Val Kilmer em “Batman Eternamente” Em Batman Eternamente (1995), Val Kilmer assumiu o manto do herói de Gotham, o Batman. Sua interpretação foi elogiada por trazer um equilíbrio entre a complexidade emocional de Bruce Wayne e a presença imponente do Cavaleiro das Trevas. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, a atuação de Kilmer como Batman se mantém como uma das mais discutidas no universo dos filmes de super-heróis.