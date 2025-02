Com Pedro Pascal, novo ‘Quarteto Fantástico’ ganha trailer; veja

O novo filme do “Quarteto Fantástico” está próximo de chegar aos cinemas. Com previsão de estreia mundial marcada para o dia 25 de julho , o longa-metragem dirigido por Matt Shakman (“Wandavision”) teve seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira, 4.

Filme de abertura da fase seis do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), “Quarteto Fantástico” traz no elenco Pedro Pascal (“The Last of Us”), como Senhor Fantástico; Vanessa Kirby (“The Crown”), no papel da Mulher Invisível; Joseph Quinn (“Stranger things”), como o Tocha Humana; e Ebon Moss-Bachrach (“O urso”) vivendo o Coisa.