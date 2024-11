Beatles: Barry Keoghan será Ringo Starr em cinebiografia

Previsto para ser lançado em 2027, o projeto está sendo dirigido por Sam Mendes, que não comentou se o irlandês está ou não escalado para o papel. Ringo, no entanto, demonstrou aprovar a escolha na entrevista que deu ao portal informativo:

Cinebiografias dos Beatles serão lançadas em 2027

Ainda não há informações dos atores que interpretarão John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, os outros integrantes da famosa banda britânica de rock.

No início do ano, quando anunciaram as cinebiografias, a produtora Pippa Harris declarou que o objetivo era que o projeto fosse “uma experiência cinematográfica única e emocionante”.