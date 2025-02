Drama cristão retrata história real exagerando no sentimentalismo

Dan Stulbach e Vanessa Giácomo em cena do filme 'Fé para o impossível' / Crédito: Divulgação

Por Amilton Pinheiro, Especial para O Povo Filmes brasileiros com temática cristã quase sempre conseguem ter um bom diálogo com o público, chegando em diversas salas de cinema e colhendo boas bilheterias. É o caso das produções espíritas, dos filmes do bispo Edir Macedo e os da igreja católica.

"Fé para o Impossível", do diretor Ernani Nunes, que vem da publicidade, chega apostando alto nesse bom diálogo, estreando em mais de mil salas de cinema de todo o País, número expressivo para uma produção nacional. Resta saber se terá êxito ou não.

O filme é baseado numa chocante história de violência cotidiana das cidades brasileiras, ao trazer o episódio envolvendo a família Murdoch. A esposa Renee Murdoch (Vanessa Giácomo), uma pastora e missionária americana, que morava desde 2000 no Brasil, juntamente com o seu marido, também pastor e missionário, Philip Murdoch (Dan Stulbach), foi brutalmente atacada com pauladas na cabeça enquanto fazia cooper na orla da Barra da Tijuca no começo de uma manhã de 2012. O agressor era um homem em situação de rua que estava tendo um surto esquizofrênico. A mulher é socorrida e vai para um hospital público em estado grave com traumatismo craniano. Mãe de quatro filhos, dois adolescentes e duas crianças, seu caso ganha os noticiários. Seu marido, numa tentativa desesperada para salvar a mulher, já que os médicos não lhe dão muita esperança, começa a transmitir seu estado nas redes sociais na crença do poder de uma corrente de fé. Confira o trailer de "Fé para o impossível": O filme traz esse interessante embate entre fé e Ciência. De um lado, o marido tornar-se um obsessivo na recuperação da esposa, acreditando piamente no seu pleno estabelecimento pela sua fé e pelas correntes de oração das pessoas que passam a acompanhar o caso nas redes cosias. Do outro, a médica neurocirurgiã (Juliana Alves) que cuida do caso, quando o marido transfere sua esposa de um hospital público para um particular, mesmo colocando em risco sua vida, já que seu estado era gravíssimo.

O tempo todo o marido acredita que sua esposa voltará a vida normal, e o espectador embarca na jornada quase insana desse homem. Muito por conta do trabalho do ator Dan Stulbach que imprime o jorro de sentimentos difusos desse homem obsessivo, inclusive com os filhos e com os médicos que cuidam da sua esposa. Tanto o elenco adulto, quanto os jovens e crianças que fazem os filhos do casal, cumpre bem a função de dar vida e sentido a essa família cristã às voltas com o enigma da fé. Numa frase que pode ser atribuída a São Tomás de Aquino: “Para aqueles que acreditam, nenhuma prova é necessária. Para aqueles que não acreditam, nenhuma prova é possível”, no filme não há como contestar nem um lado, o dos que acreditam que a recuperação da esposa foi pela fé, nem do outro, que acreditam que ela foi salva pela Ciência, mesmo que esta não tenha como explicar satisfatoriamente o que foi feito.