Cinebiografia de Ney Matogrosso, com Jesuíta Barbosa, ganha trailer

Protagonizado por Jesuíta Barbosa, "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso, a ganha trailer oficial

Cerca de dois anos após o anúncio da produção, “Homem com H” ganhou o primeiro trailer oficial nesta segunda-feira, 10. Cinebiografia que celebra a vida e trajetória de Ney Matogrosso, o filme traz o pernambucano Jesuíta Barbosa no papel do músico.

Dirigido e escrito por Esmir Filho, o filme retrata a infância do cantor, intérprete, dançarino, ator, diretor e um dos grandes nomes da música brasileira, além de abordar os embates familiares e sua breve passagem pela banda Secos & Molhados.