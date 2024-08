Dia Mundial do Cachorro: conheça os 9 cães mais famosos da ficção

Produções populares, como desenhos animados, abordam diversas temáticas engraçadas, podendo incluir até dramas com finais bastante tristes e até mesmo terror, baseado em obras do escritor Stephen King.

Entre os membros, Scooby-Doo quase sempre forma uma dupla com Salsicha; as travessuras constantes da dupla e a forte lealdade mútua ajudaram a elevar a fama de Scooby-Doo a alturas incríveis.

No filme, Messi protagoniza uma cena essencial para a resolução da trama e precisou treinar por dois meses para conseguir fazer a atuação específica. A cena em que o cachorro Messi atua ajuda a construir o caso no tribunal, com o relato do filho sobre um possível suicídio por parte do pai da família.

Para interpretá-la com perfeição, o Border Collie passou por um intenso treinamento em que precisava se fingir de morto, espumar pela boca e depois permanecer parado em meio à pessoas gritando e passando por perto.

Com essa atuação primordial, a popularidade do cão aumentou graças às indicações do filme em que participou e sua presença nesses eventos. O destaque foi o almoço dos indicados ao Oscar, onde um clipe viral de Ryan Gosling mostra o fascínio de Messi pela multidão.