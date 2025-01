Fernanda Torres: Globo reprisa Tapas e Beijos em homenagem à atriz

Após indicação de Fernanda Torres como "Melhor Atriz" no Oscar 2025, emissora mudou grade de programação para exibir "Tapas e Beijos"

Programada para exibir a animação "Cats e Gatolândia" na Sessão da Tarde desta quinta-feira, 23, a Rede Globo mudou sua grade de programação para reprisar dois episódios do seriado "Tapas e Beijos". A mudança aconteceu após Fernanda Torres ser indicada na categoria "Melhor Atriz" do Oscar 2025 .

No horário padrão da Sessão da Tarde, 15h25min, serão exibidos dois episódios de "Tapas e Beijos", originalmente transmitido pela Globo de 2011 a 2015 no horário de 21h15min. O seriado é protagonizado por Andréa Beltrão (Suelí) e Fernanda Torres (Fátima).

Com o destaque de Fernanda Torres no Oscar e em outras premiações de cinema, "Tapas e Beijos" cresceu exponencialmente sua audiência na Globoplay. Outra razão foi o seriado ter viralizado nas redes sociais como "Slap & Kisses", título que ganhou no Globo de Ouro.