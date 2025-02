Cinema de Fortaleza exibe filme musical de Hans Zimmer; veja sessões

Compositor reconhecido mundialmente por trilhas sonoras que marcaram o cinema internacional, Hans Zimmer é personagem principal de “Hans Zimmer & Friends Diamond In The Desert” .

O filme musical acompanha o artista alemão em uma série de apresentações das suas composições mais famosas do cinema, como as trilhas sonoras de “Interestelar” , “Duna”, “O Rei Leão” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas”.

Dirigido por Paul Dugdale, o filme também traz os bastidores da produção das composições, contando com relatos e conversas do músico com outros artistas, como o diretor Denis Villeneuve, e os atores Timothée Chalamet e Zendaya, do filme “Duna”, que ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 2022 .

No longa-metragem, é possível acompanhar espetáculos em diversos locais. Tem paisagens tanto em Dubai , nos Emirados Árabes, como nas dunas do Deserto Árabe e no topo do Burj Al Arab , um dos hotéis mais luxuosos do planeta.

Com lançamento marcado para o mês de março, “Hans Zimmer & Friends Diamond In The Desert” pode ser assistido nos cinemas de Fortaleza nos dias 19 e 23 do próximo mês. Em Fortaleza, o longa será exibido na sala da Rede UCI do Shopping Iguatemi Bosque.

No estabelecimento localizado no bairro Edson Queiroz, o público poderá acompanhar a produção nas sessões de 20h30min, no dia 19, e às 14h30min, no dia 23. Os ingressos já podem ser adquiridos no site Ingresso.com.

“Hans Zimmer & Friends Diamond In The Desert” em Fortaleza

19 de março

Sessão: 20h30min

23 de março

Sessão: 14h30min