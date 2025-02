Preta Gil conta como está a saúde após alta do hospital: 'Estranhando tudo'

“Obrigada Deus, meus Orixás e minhas Santinhas amadas!!! Obrigada aos médicos que me operaram, todos os profissionais que cuidaram de mim e trabalharam tão bem na minha reabilitação!!! Obrigada a minha família, minha rede de apoio, a todos que puderam estar comigo…”, escreveu a artista em publicação no X.

Preta Gil se submeteu a cirurgia após a equipe médica constatar que a quimioterapia não foi tão eficaz no tratamento do câncer, diagnosticado pela segunda vez em agosto de 2024. Entenda como está o estado de saúde da cantora após alta hospitalar.

Em casa, a cantora também terá uma equipe médica para auxiliar no restante do tratamento.

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em agosto de 2023. Meses depois, após realização de uma cirurgia de reconstrução do seu trato intestinal e reversão de ileostomia, foi considerada curada .

No entanto, a doença voltou quase um ano depois em diferentes partes do corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio, que é um câncer espalhado pela membrana que protege os órgãos abdominais.



Por isso, os médicos recomendaram uma nova cirurgia, feita no último dia 19 de dezembro.