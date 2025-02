Fábio Porchat fará show de stand-up em Fortaleza, em maio

A apresentação "Histórias do Porchat" acontecerá no Cineteatro São Luiz em maio, levando para o palco histórias vividas pelo comediante

O humorista Fábio Porchat trará para Fortaleza seu stand-up “Histórias do Porchat”. A apresentação está marcada para acontecer no dia 3 de maio, no Cineteatro São Luiz, a partir das 20 horas.

Há quatro anos em cartaz, o espetáculo traz histórias vivenciadas pelo comediante em suas várias viagens por diferentes locais mundo afora. Porchat revisita momentos curiosos e hilários, como o inesperado encontro com gorilas em um safári na África.