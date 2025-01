Atriz de Emília Perez acusa equipe de Fernanda Torres de organizar discurso de ódio

“Pessoalmente, acredito que Fernanda Torres seja uma mulher maravilhosa, além de uma atriz incrível que merece todo o reconhecimento neste mundo. O que não gosto é que há uma equipe de redes sociais que trabalha ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho dos outros , como o meu ou do filme”, comentou a artista que é a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar .

Afirmando estar feliz pelo troféu recebido por Fernanda no Globo de Ouro, a atriz revelou não ter assistido a nenhum dos filmes que concorrem ao Oscar 2025 .

O comentário foi dado à Folha de S. Paulo, durante uma entrevista sobre seu longa-metragem e a premiação de cinema, e divulgado nesta quarta-feira, 29, no canal do YouTube do veículo .

Ainda na entrevista, Karla Sofía assegurou que existe uma organização, composta por pessoas que “trabalham no ambiente de Fernanda Torres”, para gerar comentários maldosos sobre o seu trabalho.

O longa francês também foi indicado em outras categorias: Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Atriz Coadjuvante. Ao lado do filme de Walter Salles, “Emília Perez” enfrenta a produção nacional em Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

“Há pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de ‘Emilia Pérez’. Isso fala mais deles e do filme deles, do que da minha”, declarou.

Sem citar Fernanda Torres, atriz de Emília Perez já tinha rebatido críticas sobre filme

Esta não é a primeira vez que a atriz espanhola comentou sobre as críticas que o filme vem recebendo.

No início da semana, Karla chegou a comparar as críticas ao longa-metragem com o Holocausto, justificando que os posicionamentos negativos, que ela afirma serem “discurso de ódio”, foram o que deu início à Alemanha nazista.