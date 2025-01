Telecine faz maratona de filmes nacionais indicados ao oscar

Canal por assinatura realiza maratona com filmes brasileiros que já foram indicados ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional

Em clima de Oscar , o Telecine promove nesta sexta-feira, 24, uma maratona especial com os filmes brasileiros que já foram indicados à premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas .

Canal de TV por assinatura, os longas-metragens nacionais podem ser assistidos na programação do Telecine Cult, sub-canal que possui um acervo de clássicos do cinema mundial .

A maratona iniciou ao meio-dia, com a transmissão de “O Pagador de Promessas” (1962), de Anselmo Duarte. Na sequência, às 13h40min, foi exibido “O Quatrilho” (1996), de Fábio Barreto. Ambos foram indicados à categoria de Melhor Filme Internacional.

Nesta tarde, às 15h35min, será exibido “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles – diretor que concorre em duas categorias no Oscar de 2025 com “Ainda Estou Aqui”. Em seguida, o canal transmite “Cidade de Deus”, de 2002.