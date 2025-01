Oscar 2025: onde assistir aos indicados a Melhor Filme?

Ainda Estou Aqui, destaque brasileiro no Oscar 2025, concorre a Melhor Filme, Filme Internacional e Atriz; veja aonde assistir os concorrentes

Na principal categoria da noite, o filme de Walter Salles competirá com outras nove produções: Emília Pérez, O Brutalista, Anora, Conclave, Um Completo Desconhecido, Nickel Boys, Wicked, Duna: Parte 2 e A Substância.

Nesta quinta-feira, 23, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou os indicados nas categorias do Oscar 2025 . Destaque brasileiro, o filme Ainda Estou Aqui recebeu três indicações, incluindo a de Melhor Filme.

Além de Melhor Filme, Ainda Estou Aqui concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. A cerimônia do Oscar será realizada no dia 2 de março, um domingo de carnaval.