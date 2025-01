Oscar 2025: indicados serão anunciados na quinta, 23; como assistir?

Após dois adiamentos por conta dos incêndios florestais em Los Angeles, o anúncio das indicações da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para o Oscar 2025 acontecerá nesta quinta-feira, 23, em evento online e sem cobertura presencial da mídia.

Desta vez, o público saberá os nomes concorrentes à maior premiação mundial do cinema através de uma transmissão ao vivo, a partir das 10h30min. Além do canal oficial do Oscar no YouTube, o público também poderá acompanhar pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook e pelos portais Oscar.com e Oscars.org.