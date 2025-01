'Exército de likes' do Brasil pode influenciar chances de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar?

Randy Holmes/Getty Images Trecho de vídeo de Fernanda Torres no Jimmy Kimmel Live já foi visto mais de 3,5 milhões de vezes Duas semanas após ganhar o Globo de Ouro, a atriz Fernanda Torres concedeu uma entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, um dos principais talk shows dos Estados Unidos. O vídeo, publicado no dia 17 de janeiro, já foi visto mais de 3,5 milhões de vezes, uma marca bem acima de outras entrevistas com celebridades publicadas no perfil do programa no Instagram.

Brasileiros também lotaram de comentários as publicações da entrevista nas redes sociais do talk show. "Foi aqui que invocaram a tropa?", disse um espectador no canal do YouTube do programa. Não é de agora que os brasileiros parecem determinados a fazer bombar toda e qualquer postagem nas redes sociais sobre o filme Ainda Estou Aqui e sua protagonista, ambos cotados a estar entre os indicados ao Oscar que serão anunciados na manhã da quinta-feira (23/1).

Uma foto da brasileira publicada no perfil oficial da publicação, ainda em novembro, bateu 1 milhão de curtidas e dezenas de milhares de comentários em menos de 24 horas. Na madrugada de 6 de janeiro, logo após Torres ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Drama no Globo de Ouro, brasileiros comentaram e curtiram em pedo todas as publicações do perfil da premiação no Instagram. No vídeo que o Globo de Ouro publicou com o discurso da atriz americana Demi Moore, que tinha acabado de ser premiada na categoria de Melhor Atriz em Comédia ou Musical, a maioria dos mais de 3 mil comentários era de brasileiros impacientes pedindo que fosse publicado também o discurso de Fernanda.

"Poste logo a Fernanda Torres ganhando para eu poder engajar bastante e ir dormir", escreveu um brasileiro. "O adm [administrador da página] sabendo que irá fazer o maior post de sua história como social media", escreveu outro. Quando finalmente foi publicado, o corte foi o mais assistido e comentado no perfil da premiação naquela noite. Hoje, soma mais de 77 milhões de visualizações e de 326 mil comentários.

Reprodução/YouTube Brasileiros têm inundado redes sociais com comentários de campanha por Fernanda Torres no Oscar O "exército de likes" de brasileiros que está engajado em promover — e defender — Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui já deu algumas outras demonstrações do seu poderio. O crítico francês Jacques Mandelbaum, do jornal Le Monde, sentiu na pele como é estar na mira da "tropa". Ele publicou uma resenha negativa de Ainda Estou Aqui, em divergência com a voz quase unânime dos críticos internacionais sobre o filme. Novamente, brasileiros inundaram a rede social do jornal de comentários.