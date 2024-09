Morre Sérgio Mendes, músico ícone internacional, aos 83 anos

Influenciador da bossa nova e do samba no mundo, Sérgio Mendes conquistou recorde nos Estados Unidos com a canção "Mais que nada"

Mendes iniciou sua carreira ao lado de nomes como Tom Jobim , Vinicius de Moraes e Baden Powell. Durante as décadas de 1950 e 1960 marcou presença no Beco das Garrafas, principal espaço da bossa nova, em Copacabana, no Rio de Janeiro, local em que ouviu pela primeira vez a canção "Mas que nada".

Sérgio vivia há décadas em Los Angeles com a esposa, a cantora Gracinha Leporace, com quem foi casado por 50 anos. A escolha por morar na América do Norte, contava o músico, se deve à instabilidade brasileira durante a ditadura militar (1964 - 1985).

Conhecido como difusor do samba e bossa nova , Mendes tinha 35 álbuns e conquistou 1 Grammy e 2 Grammy Latinos, além de ser indicado ao Oscar por melhor canção original.



Sua versão de “Mais Que Nada” , música com composição de Jorge Ben Jor, foi sucesso nos Estados Unidos. Ele já esteve duas vezes no top 4 da Billboard, a primeira vez foi em 1983 com a música “Never Gonna Let You Go” em 1968 retorna ao ranking com a produção “The Look of Love”.



Com uma extensa coletânea, ele teve como outro grande sucesso "Fool on the hill", canção dos Beatles, que deu título ao LP de 1968 do grupo. Versão que foi aprovada por Paul McCartney. Já em 2006 foi a vez de Mendes liberar uma nova versão do seu hit “Mais Que Nada”, que foi regravado pela banda Black Eyed Peas.