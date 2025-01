Concurso premia o melhor sósia cearense de Fernanda Torres

Com um refrigerante São Geraldo, cuscuz e chapéu de cangaceiro, cartaz anuncia concurso de melhor sósia cearense da atriz Fernanda Torres / Crédito: Reprodução/Instagram @ciateatralacontece

Não é apenas nas premiações do circuito internacional de cinema que o nome de Fernanda Torres está envolvido após a conquista do Globo de Ouro. A atriz também é homenageada com um concurso de sósias — mas com um detalhe: são sósias cearenses. O “Concurso de Sósia Fernanda Torres Cearense” é promovido pela Cia Teatral Acontece, de Fortaleza, e premiará com R$ 300 o(a) vencedor(a). Qualquer pessoa que se ache parecida com a atriz pode participar do concurso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para se inscrever, é necessário enviar por e-mail um vídeo de até um minuto interpretando a atriz. A seleção dos candidatos é por ordem de inscrições. Assim, somente os dez primeiros a enviarem os vídeos poderão participar do concurso.

O anúncio foi feito pelo Instagram da companhia. Um cartaz com um refrigerante de cajuína, cuscuz e Fernanda Torres vestindo chapéu de cangaceiro convida os participantes. Concurso de Sósias: ação integra festival de esquetes A ação do concurso de sósias da Fernanda Torres faz parte da 18ª edição do Festival de Esquetes da Cia Teatral Acontece (Fecta), realizado de 10 a 18 de janeiro. Um dos objetivos é homenagear a artista pela conquista do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama. As disputas ocorrerão a partir da somatória de votos nos stories do perfil da companhia no Instagram e dos votos de "melhor performance" de até cinco minutos com os candidatos nas mostras do Fecta — em dias previamente agendados com os participantes.

Com um refrigerante São Geraldo, cuscuz e chapéu de cangaceiro, cartaz anuncia concurso de melhor sósia cearense da atriz Fernanda Torres Crédito: Reprodução/Instagram @ciateatralacontece Segundo o ator, a dinâmica é parecida com o concurso de sósias do Selton Mello: “É uma forma de brincar com a nossa ‘gaiatice’ do Ceará, porque somos um povo gaiato. Então, se você se sente uma Fernanda Torres, você está apto a participar. É o público quem vai escolher. Se o público achar que a Fernanda Torres é uma mulher negra, é ele que manda”. “É uma brincadeira gostosa, e também chama a atenção das pessoas quanto ao momento que estamos passando. O Brasil virou praticamente o centro do mundo artístico com o Globo de Ouro. É um momento importante e o público gosta de participar”, acrescenta.

Concursos de sósias se espalham pelo Brasil Este não é o primeiro concurso de sósias envolvendo personalidades no Brasil. Em dezembro, ocorreu no Rio de Janeiro um concurso de sósias do ator Selton Mello. No mesmo mês e no mesmo estado a própria Fernanda Torres foi homenageada com um concurso desse tipo. Leia também | Fernanda Torres se candidata ao concurso de sósias de Marisa Monte Vencedor do BBB 24, Davi Brito foi o alvo de um concurso realizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Outro baiano, o ator Wagner Moura, foi lembrado em uma ação desse estilo no Farol da Barra, em Salvador (BA).