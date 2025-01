Lula diz a Fernanda Torres que quer transformar 2025 em um ano de 'defesa da democracia'

Os perfis oficiais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais divulgaram na noite desta segunda-feira, 6, um vídeo em que o presidente conversa por telefone com a atriz Fernanda Torres, que na véspera conquistou o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, em Los Angeles.

Na sequência, Lula menciona a mãe de Torres, a também atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos: "Eu fico imaginando o orgulho da filha querida". Após o presidente afirmar que a atriz e a equipe do filme mereceram o prêmio, Torres responde que "a democracia merecia isso". Lula lembra então que a cerimônia do Globo de Ouro aconteceu dias antes do ato em defesa da democracia, marcado para a quarta-feira, 8, no aniversário de dois anos da invasão e depredação das sedes dos três Poderes, em Brasília.