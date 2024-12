Cinema em Fortaleza exibe filme do One Direction; saiba quando

Documentário que acompanha os membros do One Direction durante a primeira turnê é exibido em cinema de Fortaleza este mês

Filme documentário do One Direction é exibido em cinema de Fortaleza

Registrando a primeira turnê internacional, o documentário “One Direction - This Is Us” acompanha os cantores durante os preparativos para os shows, além de trazer cenas de bastidores, os dilemas dos jovens e momentos da vida fora dos palcos.

Lançado originalmente em 2013, o filme retorna às salas de cinema do Brasil, com exibições a partir do dia 19 a 22 deste mês. Disponibilizado na rede de cinemas do Cinépolis, em Fortaleza, o público poderá assistir à produção no Shopping RioMar, no Papicu.

