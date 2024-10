Lançamento de música com participação de Liam Payne é adiado

Após repercutir o anúncio do lançamento de música com participação de Liam Payne, o cantor Sam Pounds revela que deve adiar o single em respeito à família do ex-One Direction

O single do cantor americano Sam Pounds com participação de Liam Payne teve lançamento adiado.

O projeto musical com o ex-integrante do One Direction deveria chegar às plataformas na sexta-feira, 1º, menos de um mês após sua morte ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.