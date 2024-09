Zayn anuncia 1ª turnê após saída da One Direction; veja datas

Zayn Malik anuncia primeira turnê solo após saída da One Direction Crédito: Sam Kang/Divulgação

O cantor Zayn Malik anunciou nesta terça-feira, 17, no programa The Tonight Show, que sairá em sua primeira turnê solo. A última vez que ele esteve em turnê foi em março de 2015, quando ainda integrava a banda One Direction. Inicialmente, a turnê "Stairway to th Sky" passará apenas pelos Estados Unidos e Reino Unido, sem previsão para o Brasil. As datas foram divulgadas pelo cantor nesta quarta-feira, 18, mostrando que o primeiro show está marcado para acontecer no dia 23 de outubro, em São Francisco, nos Estados Unidos.