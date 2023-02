Oscar 2023: Brendan Fraser agradece o Brasil pela indicação

Indicado ao Oscar de 2023 por sua atuação em “A Baleia”, Brendan Fraser dedicou a nomeação na categoria de “Melhor Ator” ao Brasil.

Conhecido por seus filmes de aventura, como “Viagem ao Centro da Terra”, “George, O Rei da Floresta” e a franquia de “A Múmia”, Brendan passou 12 anos longe de grandes produções cinematográficas.

Em 2006, no entanto, Brendan protagonizou o longa-metragem “12 horas até o Amanhecer”, que teve cenas filmadas em São Paulo, atuando juntamente com os brasileiros Alice Braga e Matheus Nachtergaele.

"Esse foi o filme que Darren Aronofsky assistiu ao trailer quando estava procurando por atores para protagonizar 'A Baleia'. Ele assistiu ao filme que se passa no Brasil, e se perguntou 'O que será que Brendan tem feito?', e me ligou.", detalhou Fraser, em entrevista ao Splash Uol.

Diretor de “A Baleia”, Darren Aronofsky entrou em contato com Brendan após assistir o filme gravado no Brasil. Essa parceria rendeu a Brendan Fraser a indicação de Melhor Ator no Oscar 2023.

“Obrigado, São Paulo, por me ajudar a ser contratado pelo Darren Aronofsky”, agradeceu o ator estadunidense.

