Oscar 2023: Rihanna tem apresentação musical confirmada

Produção da cerimônia do Oscar 2023 confirmou que cantora Rihanna, indicada neste ano ao prêmio, fará apresentação musical no evento

A cantora Rihanna teve presença confirmada na cerimônia do Oscar 2023, anunciaram os produtores do evento. A artista é uma das indicadas à premiação neste ano na categoria Melhor Canção Original por "Lift, Me Up", do longa "Pantera Negra: Wakanda para Sempre". O prêmio acontece no próximo dia 12 de março e será apresentado por Jimmy Kimmel.

A indicação é a primeira da cantora, compartilhada ainda com Tems, Ryan Coogler e Ludwig Göransson. Já o filme da Marvel soma total de cinco indicações, como Melhor Atriz Coadjuvante (Angela Bassett), Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino.

Após ter se distanciado da música nos últimos anos, Rihanna vem se reaproximando da linguagem nos últimos meses. A canção de "Pantera Negra", por exemplo, divulgada em outubro de 2022, foi o primeiro lançamento solo da artista desde o álbum "Anti", de 2016.

No último dia 12, Rihanna foi a atração do show do intervalo do Super Bowl, ocasião na qual revelou a segunda gravidez. Já no dia 15, a cantora foi capa da Vogue britânica, na qual aparece com o primeiro filho e o marido, A$AP Rocky.

