Esnobados do Oscar 2023: quem não teve indicações e ficou de fora

Os indicados ao Oscar 2023 foram anunciados na terça-feira, 24, com a liderança do filme “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” nas indicações. Mas nem todos os lançamentos do ano passado receberam atenção da Academia.

A premiação acontece no dia 12 de março e difere de suas edições anteriores (2021 e 2022) com a falta de indicações femininas na categoria de “Melhor Direção”. Desde a estreia do Oscar, em 1927, apenas três diretoras mulheres receberam a estatueta.

Esnobados do Oscar 2023: confira os nomes que ficaram de fora



Descubra quais produções, atores e diretores não foram indicados ao prêmio.

Viola Davis (Mulher-Rei)

A história de mulheres guerreiras protegendo o reino africano de Dahomey, dirigida por Gina Prince-Bythewood, estava pré-indicada na categoria de “Melhor Trilha Sonora”, mas não recebeu nenhuma indicação oficial ao Oscar 2023.

A artista Viola Davis, que já venceu o Oscar de “Melhor Atriz Coadjuvante” em 2017, também não foi indicada por sua protagonista na trama, Nanisca.

James Cameron (Avatar: O Caminho da Água)

O longa não foi esquecido pela Academia e marcou presença nas categorias de “Melhor Filme”, “Melhor Som”, “Melhores Efeitos Visuais” e “Melhor Direção de Arte” . Apesar do sucesso, James Cameron não está entre os nomes cotados para “Melhor Direção”.

Tom Cruise (Top Gun: Maverick)

A sequência do filme de 1986, estrelado por Tom Cruise, recebeu as indicações de “Melhor Filme”, “Melhor Som”, “Melhor Roteiro Adaptado”, “Melhor Música”, “Melhor Edição” e “Melhores Efeitos Visuais”

Entre as 6 categorias, nenhuma de “Melhor Ator” para o norte-americano e a reprise de seu papel como Pete “Maverick” Mitchell. Cruise, no entanto, é um dos produtores de “Top Gun: Maverick” e garante seu espaço com a indicação de “Melhor Filme”.

Jordan Peele (Não! Não olhe!)

O filme de Jordan Peele sobre um objeto desconhecido que perturba a rotina dos protagonistas e todos ao seu redor, não recebeu indicações ao Oscar 2023.

A situação repete o ocorrido com outro longa do diretor, “Nós”. À época, Lupita Nyong’o não recebeu indicações para o Oscar 2020 por sua interpretação das personagens Adelaide e “Red” no filme de Peele.

Mia Goth (Pearl)

O trabalho da atriz britânica, neta da brasileira Maria Gladys, como a personagem Pearl, conquistou o público, mas não foi o suficiente para garantir a sua indicação ao Oscar 2023.

O filme “Pearl” foi um lançamento de 2022, mas chegará aos cinemas brasileiros em 9 de fevereiro de 2023.

Maria Schrader (Ela Disse)

Com a direção de Maria Schrader, o longa sobre duas jornalistas do The New York Times e as investigações sobre as agressões sexuais do ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, não foi lembrado pela premiação.

Weinstein fazia parte parte da Academia do Oscar, mas foi expulso após as acusações de abuso sexual.

Taylor Swift (Um Lugar Bem Longe Daqui); Selena Gomez (Selena Gomez: My Mind & Me) e The Weeknd (Avatar: O Caminho da Água)

Taylor Swift foi indicada ao Globo de Ouro pela canção “Carolina”, destinada ao filme “Um Lugar Bem Longe Daqui”, dirigido por Olivia Newman. Entre as indicações de “Melhor Música”, contudo, Swift não apareceu na lista oficial da Academia.

Outros artistas também foram esquecidos pelo Oscar, como Selena Gomez (My Mind & Me) e The Weeknd, com a música “Nothing is Lost (You Give Me Strength)".

Charlotte Wells (Aftersun)

O filme, em cartaz nos cinemas brasileiros, recebeu uma indicação para Paul Mescal como “Melhor Ator”, mas a diretora do longa, Charlotte Wells, e a co-protagonista de Mescal, Frankie Corio, não foram lembradas.

O filme “Aftersun” também não foi indicado em outras categorias, como a de “Melhor Filme”.

Sarah Polley (Entre Mulheres)

O longa da diretora canadense foi indicado na categoria do Oscar de “Melhor Filme”, enquanto a própria Sarah Polley foi esquecida em “Melhor Direção”.

