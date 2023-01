Oscar 2023: saiba onde assistir aos filmes indicados ao prêmio

As indicações à 95ª edição do Oscar foram reveladas na manhã desta terça, 24. Em uma transmissão ao vivo de Los Angeles, onde a cerimônia será realizada no dia 12 de março, os atores Allison Williams ("M3gan", "Corra!") e Riz Ahmed ("O Som do Silêncio") apresentaram os indicados.

Em 23 categorias, os filmes indicados foram lançados ao longo do ano passado, em 2022, para estarem elegíveis para competir no Oscar. Antes do dia da premiação, veja como assistir aos filmes indicados para o Oscar nas plataformas de streaming e nos cinemas.

Oscars 2023: filmes indicados e como assistir

Veja a lista completa de filmes indicados e onde assisti-los, com as categorias, sinopse e plataformas de streaming.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante (2), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição, Melhor Figurino

Sinopse: Michelle Yeoh é indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel como Evelyn Wang, uma imigrante chinesa sobrecarregada pelo trabalho que se envolve em uma viagem multidimensional, na qual precisa salvar vários universos e entender a si mesma, como alguém que existe para si e para os outros.

Onde assistir: Prime Video, Google Play, Apple TV (mediante pagamento).

Aftersun

Categorias: Melhor Ator

Sinopse: Uma filha rememora o tempo passado com o pai em um resort de férias durante a infância, e tenta reconciliar a imagem do pai com o que conhece do homem além da paternidade, formando um retrato emocionante do relacionamento entre pai e filha.



Onde assistir: Amazon Prime Video, Cinemas

Avatar: O Caminho da Água

Categorias: Melhor Filme, Melhor Design de Produção, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som

Sinopse: A sequência do blockbuster "Avatar" (2009), até hoje o filme mais lucrativo já produzido, traz Jake Sully e sua família de encontro a mais um conflito com as pessoas do céu, que buscam explorar os recursos naturais do planeta Pandora e transformá-lo em uma nova Terra.

Onde assistir: Cinemas

Argentina, 1985

Categorias: Melhor Filme Internacional

Sinopse: Um filme baseado em relatos históricos sobre o período da ditadura militar argentina e um julgamento sem precedentes dos militares que estruturaram e levaram à cabo o regime de opressão no país. Aquém a Nuremberg, os dois personagens principais conduzem o processo litigioso em uma Argentina recém-democrática, arriscando a estabilidade pela justiça.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Babylon

Categorias: Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção

Sinopse: Com os pesos-pesados Brad Pitt e Margot Robbie, o mais novo filme de Damien Chazelle ("La La Land") é uma homenagem e uma crítica à hipocrisia de Hollywood. Situado nos hedonísticos anos de 1920, o longa retrata os extremos da vida na indústria cinematográfica e até onde podem ir os desejos e as extravagâncias de quem tem influência.

Onde assistir: Amazon Prime Video

A Baleia

Categorias: Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: Mais um filme sobre paternidade e reconexão de laços. Em "A Baleia", a retomada de Brendan Fraser no cinema traz Charlie, um pai arrependido pelo abandono da filha, consumido pela culpa e batalhando contra um distúrbio alimentar que o faz comer compulsivamente. O enredo leva o professor de inglês a tentar reparar os danos na relação com a filha e tê-la de volta.

Onde assistir: Cinemas

Os Banshees de Inisherin

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante (2), Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição

Sinopse: Situado em 1923, em meio à Guerra Civil Irlandesa, dois melhores amigos, Pádraic e Colm, vivem em uma ilha fictícia conhecida como Inisherin. A trama se desenrola a partir do término da amizade por parte de Colm, devido aos conflitos da guerra. Pádraic então se dedica a recuperar a parceria, resultando em eventos cada vez mais intensos e alarmantes.

Onde assistir: Cinemas, a partir de 2 de fevereiro de 2023

Batman

Categorias: Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: A nova versão do clássico traz Robert Pattinson ("Crepúsculo", "O Farol") como o vigilante noturno, em uma adaptação mais sombria e moderna do famoso personagem dos quadrinhos. Para salvar uma Gotham trágica e lúgubre da destruição iminente, Bruce Wayne vai precisar do seu fiel escudeiro, Alfred, e de outros aliados inesperados antes que seja tarde demais.



Onde assistir: HBO Max

Elvis

Categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: A biografia do Rei do Rock traz Austin Butler, indicado a Melhor Ator por sua performance, como um Elvis Presley à beira da fama, e as consequências que uma vida sob os holofotes podem trazer à uma família. Exibindo a história de Elvis sobre o cenário rapidamente mutável dos Estados Unidos na segunda metade do século XXI, "Elvis" tem nove indicações ao Oscar 2023.

Onde assistir: HBO Max

Os Fabelmans

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Design de Produção

Sinopse: A história de um jovem menino que cresceu no Centro-Oeste americano e sonhava em produzir filmes. O longa é semiautobiográfico, por ser dirigido por Steven Spielberg e contar um pouco da sua história de vida, vindo de uma família judaica pós-Holocausto e se mudando para Hollywood para ser um diretor de cinema.

Onde assistir: Cinemas

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Categorias: Melhor Roteiro Adaptado

Sinopse: A continuação do longa da Netflix com Daniel Craig traz o detetive Benoit Blanc em mais um mistério a ser desvendado. Agora, os caprichos de um bilionário - inspirado em excêntricos como Elon Musk - devem ser atendidos para que seu grupo de amigos, formado por políticas, youtubers e artistas consiga sair da ilha e entender o segredo da "Cebola de Vidro".



Onde assistir: Netflix

Nada de Novo no Front

Categorias: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora, Melhor Design de Produção, Melhor Filme Internacional, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: Um filme alemão sobre a Primeira Guerra Mundial adaptado de uma obra de 1929, de mesmo título, de tom pacifista e questionador sobre as verdadeiras consequências de um conflito bélico. O jovem soldado alemão Paul Bäumer é confrontado com a realidade de servir em uma guerra e se dispor a morrer por seu país, e tem que lidar com o sentimento mais humano de todos: o medo.



Onde assistir: Netflix

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Categorias: Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: Após o falecimento de Chadwick Boseman, intérprete do personagem titular Pantera Negra, a família e o povo de T'challa precisam seguir em frente sem ele. Sua irmã mais nova, Shuri, assume o posto de super-heroína para proteger Wakanda das ameaças externas, que desejam desestabilizar o reino para explorar os ricos recursos naturais, como o fictício vibrânio.



Onde assistir: Cinemas

Tár

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Edição

Sinopse: A condutora Lydia Tár se torna a primeira regente mulher de uma prestigiosa orquestra alemã. Para elevar sua carreira ao próximo nível, Lydia planeja a gravação de uma grandiosa obra, a Quinta Sinfonia de Mahler. Mas, até lá, os desafios da vida profissional e pessoal da música se entrelaçam e resultam em acontecimentos que podem destruir tudo.

Onde assistir: Cinemas, a partir de quinta-feira, 26 de janeiro

Top Gun: Maverick

Categorias: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som

Sinopse: A sequência do clássico dos anos 1980, "Top Gun: Maverick" apresenta Tom Cruise como um aviador veterano, ameaçado de expulsão da Força Aérea Americana após a falta de progresso em seu projeto pessoal de aviação. Para poder continuar, deve tornar-se professor do esquadrão de elite, os "Top Guns", enquanto lida com as perdas do passado.



Onde assistir: Telecine, Amazon Prime Video

