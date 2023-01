K-pop: BTS retorna aos cinemas com exibição do show "Yet to Come"

"BTS: Yet to Come in Cinemas" será exibido entre os dias 1º e 4 de fevereiro nos cinemas dos shoppings de Fortaleza

Após o sucesso de bilheteria com “Permission To Dance On Stage” nos cinemas brasileiros, BTS retorna às telonas com a exibição do show “Yet to Come”, a última apresentação dos sete membros em conjunto.

Gravado em Busan, na Coreia do Sul, em outubro de 2022, o show marcou o fechamento da primeira fase do grupo, que, logo após, seguiram seus caminhos com produções individuais - desde lançamentos de álbuns, como “Indigo” de RM, a apresentações solo, como Jungkook na abertura da Copa do Mundo 2022 - e o serviço militar obrigatório.

Com estreia marcada para o dia 1º de fevereiro, “BTS: Yet to Come in Cinemas” será exibido em diversas salas por todo o País. Em Fortaleza, os cinemas dos shoppings Iguatemi, Parangaba, Jóquei, Via Sul, Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy receberão o longa-metragem musical que ficará em cartaz até o dia 4 de fevereiro.

Os ingressos para “BTS: Yet to Come in Cinemas” já estão à venda no site do Ingresso.com, com valores de R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada).



BTS: Yet to Come nos cinemas

Quando: de 1 a 4 de fevereiro

Onde: cinemas dos shoppings Iguatemi, Parangaba, Jóquei, Via Sul, Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy

Quanto: R$30 (meia) e R$60 (inteira)

Ingressos à venda no site do Ingresso.com



