K-pop: BTS fará shows com transmissão virtual e em cinemas brasileiros

A Big Hit Music anunciou as datas para os shows presenciais do BTS em Seul, na Coreia do Sul. As apresentações do “Permission To Dance On Stage” acontecerão nos dias 10, 12 e 13 de março deste ano.

A performance será exibida em formato virtual e pago nos dias 10 e 13, mas ainda não há detalhes sobre o preço dos ingressos. Já o sábado, 12 de março, contará com exibição em cinemas brasileiros às 15 horas e às 19 horas.

A agência do grupo de k-pop não informou em quais cidades do Brasil haverá transmissão. Entretanto, a rede UCI Cinemas está respondendo fãs com "spoilers" nas redes sociais.

Em publicações sobre o show, a empresa brasileira escreveu: “Animada”. Um usuário perguntou: “Vamos UCI Cinemas, Cinemark e Cinépolis, reage! Vai passar o show do BTS ou não?”. “Já to de cropped”, respondeu a UCI.

A venda de ingressos global está marcada para começar na próxima quarta-feira, 23 de fevereiro. Mas as salas de cinema credenciadas ainda não se manifestaram sobre o assunto.

“Permission To Dance On Stage” começou no ano passado, com apresentações presenciais em Los Angeles. Meses depois, o BTS se apresentará em seu próprio país, a Coreia do Sul. A temática dos shows faz referência à música “Permission To Dance”, lançada em julho de 2021.



Apesar do nome da canção indicar que todos têm a "permissão de dançar", os fãs sul-coreanos não poderão cantar, gritar ou se levantar durante o show presencial devido às medidas do governo para conter a disseminação do coronavírus na região.

