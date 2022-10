Integrantes do BTS vão cumprir serviço militar obrigatório na Coreia do Sul

Após anunciar hiato para focar em projetos solo, os integrantes da banda sul-coreana BTS terão que cumprir serviço militar obrigatório. Segundo a agência Reuters, o primeiro a ser convocado será o mais velho do grupo, Kim Seok-jin. Em dezembro, Kim completa 30 anos, limite estabelecido pelo governo, e deve ficar longe dos palcos por dois anos.

Segundo o conglomerado de entretenimento, tecnologia e serviços, Hybe, Jin deve cancelar o pedido de adiamento do alistamento e deve seguir os procedimentos rumo ao exército. Além dele, os outros seis membros do BTS deverão se alistar.

"Tanto a empresa quanto os membros do BTS estão ansiosos para se reunirem novamente como um grupo por volta de 2025, seguindo o compromisso do serviço", informou a agência Bighit Music, que pertence a Hybe.

No último sábado, 15, a banda se apresentou na cidade de Busan, como forma de apoiar a candidatura da Coreia do Sul na Expo Mundial 2030.

Como funciona o alistamento na Coreia

Na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório para todos os homens entre 18 e 28 anos que devem servir de 18 a 21 meses, com foco na defesa do país contra a Coreia do Norte.



Como exceção, algumas categorias profissionais cumprem menos tempo ou mesmo recebem isenção, caso dos vencedores de medalhas nos Jogos Olímpicos e Asiáticos, músicos e dançarinos clássicos que ganham prêmios em determinadas competições.

