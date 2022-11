Quem vai cantar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2022?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022 será realizada neste domingo, 20, a partir das 12 horas (horário de Brasília), no estádio Al Bayt, na cidade Al Khor.

O evento ocorrerá cerca de uma hora antes da primeira partida do torneio, que será disputada entre os times do Catar e Equador.

Artistas confirmados: quem vai cantar na cerimônia de abertura da Copa 2022

Até o momento, dois artistas foram confirmados para a atração, Jung Kook, integrante do grupo sul-coreano BTS, e o rapper Lil Baby, responsável pela canção The World Is Yours To Take, música tema da Copa deste ano.

“A música é sobre perceber que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode realizar seus sonhos, você só precisa acreditar em si mesmo, desconectar-se dos pessimistas e ir 100%. Quando os fãs ouvirem a música, quero que eles se sintam inspirados e energizados", pontuou Lil Baby.

Artistas especulados na cerimônia da Copa 2022

Dentre os artistas que já foram especulados no show de abertura, estão Shakira, Dua Lipa e Rod Stewart. No entanto, o trio já afirmou que não se apresentará no evento.



O britânico Rod Stewart comentou o motivo pelo qual recusou o convite para se apresentar na ocasião, que, segundo ele, seria um erro comparecer no evento.

Em entrevista ao jornal britânico “The Sunday Times”, o artista revelou a quantia oferecida para que participasse do show e afirmou que não integraria o evento por motivos morais.

"Na verdade, me ofereceram muito dinheiro, mais de US$ 1 milhão, para tocar lá há 15 meses. Eu recusei. (...) Não é certo. E os iranianos também deveriam estar fora (do Mundial) por fornecer armas", acrescentou o artista, fazendo referência ao fornecimento de drones explosivos do Irã à Rússia.

Em suas redes sociais, a cantora britânica, Dua Lipa, revelou que não recebeu o convite para se apresentar no Mundial do Catar, e afirmou que ficará na torcida pela Seleção inglesa de longe.

“Espero visitar o Qatar quando tenha cumprido todas as promessas de direitos humanos que fez quando conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo", ponderou.

Onde assistir ao vivo à cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2022

Tradicionalmente o evento antecede a primeira partida da Copa do Mundo, que será transmitida ao vivo pela TV Globo, Globoplay, Sportv e Ge.

