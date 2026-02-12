Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval infantil em Fortaleza: onde curtir com as crianças

Carnaval infantil em Fortaleza: veja onde curtir com as crianças

Acompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza durante o Ciclo Carnavalesco de 2026 (de 14/02 a 17/02)
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Carnaval de Fortaleza é feito para todas as idades e as crianças e suas famílias podem aproveitar a festa com segurança e alegria em diversos locais da capital cearense.

Saiba também | Carnaval é feriado nacional no Brasil? Entenda o que diz a lei

Desta sexta-feira, 13, até terça-feira, 17, praças, shoppings e equipamentos culturais oferecem uma programação especial gratuita que vai levar a folia para todos.

No Ciclo Carnavalesco oficial de 2026, o Passeio Público e o Parque Rachel de Queiroz são os principais pontos que recebem atrações infantis, como bandas e blocos voltados para as crianças.

Confira programação infantil no Carnaval de Fortaleza 2026:

Sexta-feira, 13

Vila Azul do Mar

  • Com: Circolarizando e Teatro de bonecos de carnaval
  • Quando: a partir de 17 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

Sábado, 14

Passeio Público

  • Com: Gal Saldanha e Cantakids
  • Quando: a partir de 9 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
  • Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Tia Samila e Sua Turma
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
  • Gratuito

Vila Azul do Mar

  • Com: Banda Dó Ré Mix e Bloquinho da Turma do Beach Park com Fofura e Finho
  • Quando: a partir de 17 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

Shopping RioMar Fortaleza

  • Com: Banda Trelelê e BBK
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping RioMar Kennedy

  • Com: Banda Trelelê e BBK
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarkennedy

Shopping Benfica

  • Com: Oficina de lança confetes
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Piso térreo (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
  • Gratuito
  • Mais informações: @shoppingbenfica

Domingo, 15

Passeio Público

  • Com: Projeto Carambola e banda Aquarelinha
  • Quando: a partir das 9 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
  • Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Charanga do Tio Marcão Lindão
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
  • Gratuito
  • Mais informações: @parqueracheldequeirozpk

Vila Azul do Mar

  • Com: Bloquinho da Turma do Beach Park com Maré e Tarta e Robô Ânimus
  • Quando: a partir de 17 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

Shopping RioMar Fortaleza

  • Com: Show da Xuxa
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping Iguatemi

  • Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
  • Gratuito
  • Mais informações: @iguatemifortaleza

Shopping Benfica

  • Com:carnaval da Trupe Sorriso
  • Quando: a partir das 17h30min
  • Onde: Praça de alimentação (av. Carapinima, 2200 - Benfica)
  • Gratuito
  • Mais informações: @shoppingbenfica

Segunda, 16

Passeio Público

  • Com: Tia Samila e Sua Turma e Charanga do Tio Marcão Lindão
  • Quando: a partir das 9 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
  • Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Banda Aquarelinha
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
  • Gratuito

Vila Azul do Mar

  • Com: Bailinho infantil com desfile de fantasia e oficina de circo
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

North Shopping

  • Com: Bloquinho da Zoe
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Praça de Alimentação - piso 3 (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito

Shopping RioMar Fortaleza

  • Com: Festa à fantasia com MilkShake
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping Iguatemi

  • Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
  • Gratuito
  • Mais informações: @iguatemifortaleza

Terça, 17

Passeio Público

  • Com: Tia Samila e Sua Turma, Projeto Carambola e Gal Saldanha
  • Quando: a partir das 9 horas
  • Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
  • Gratuito

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Cantakids
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
  • Gratuito

Vila Azul do Mar

  • Com: Bailinho infantil com desfile de fantasia e oficina de circo
  • Quando: às 16 horas
  • Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
  • Gratuito
  • Mais informações: @vilaazuldomar

North Shopping

  • Com: Bloquinho da Zoe
  • Quando: a partir das 17 horas
  • Onde: Praça de alimentação - piso 3 (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
  • Gratuito

Shopping RioMar Fortaleza

  • Com: Show da Patrulha Canina
  • Quando: a partir das 15 horas
  • Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
  • Gratuito
  • Mais informações: @riomarfortaleza

Shopping Iguatemi

  • Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
  • Gratuito
  • Mais informações: @iguatemifortaleza

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar