Carnaval infantil em Fortaleza: onde curtir com as crianças

Carnaval infantil em Fortaleza: veja onde curtir com as criançasAcompanhe a programação do Carnaval infantil em Fortaleza durante o Ciclo Carnavalesco de 2026 (de 14/02 a 17/02)
O Carnaval de Fortaleza é feito para todas as idades e as crianças e suas famílias podem aproveitar a festa com segurança e alegria em diversos locais da capital cearense.
Desta sexta-feira, 13, até terça-feira, 17, praças, shoppings e equipamentos culturais oferecem uma programação especial gratuita que vai levar a folia para todos.
No Ciclo Carnavalesco oficial de 2026, o Passeio Público e o Parque Rachel de Queiroz são os principais pontos que recebem atrações infantis, como bandas e blocos voltados para as crianças.
Confira programação infantil no Carnaval de Fortaleza 2026:
Sexta-feira, 13
Vila Azul do Mar
- Com: Circolarizando e Teatro de bonecos de carnaval
- Quando: a partir de 17 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
Sábado, 14
Passeio Público
- Com: Gal Saldanha e Cantakids
- Quando: a partir de 9 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
- Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Tia Samila e Sua Turma
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
- Gratuito
Vila Azul do Mar
- Com: Banda Dó Ré Mix e Bloquinho da Turma do Beach Park com Fofura e Finho
- Quando: a partir de 17 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
Shopping RioMar Fortaleza
- Com: Banda Trelelê e BBK
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping RioMar Kennedy
- Com: Banda Trelelê e BBK
- Quando: às 16 horas
- Onde: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy
- Gratuito
- Mais informações: @riomarkennedy
Shopping Benfica
- Com: Oficina de lança confetes
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Piso térreo (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)
- Gratuito
- Mais informações: @shoppingbenfica
Domingo, 15
Passeio Público
- Com: Projeto Carambola e banda Aquarelinha
- Quando: a partir das 9 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
- Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Charanga do Tio Marcão Lindão
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
- Gratuito
- Mais informações: @parqueracheldequeirozpk
Vila Azul do Mar
- Com: Bloquinho da Turma do Beach Park com Maré e Tarta e Robô Ânimus
- Quando: a partir de 17 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
Shopping RioMar Fortaleza
- Com: Show da Xuxa
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping Iguatemi
- Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Gratuito
- Mais informações: @iguatemifortaleza
Shopping Benfica
- Com:carnaval da Trupe Sorriso
- Quando: a partir das 17h30min
- Onde: Praça de alimentação (av. Carapinima, 2200 - Benfica)
- Gratuito
- Mais informações: @shoppingbenfica
Segunda, 16
Passeio Público
- Com: Tia Samila e Sua Turma e Charanga do Tio Marcão Lindão
- Quando: a partir das 9 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
- Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Banda Aquarelinha
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
- Gratuito
Vila Azul do Mar
- Com: Bailinho infantil com desfile de fantasia e oficina de circo
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
North Shopping
- Com: Bloquinho da Zoe
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Praça de Alimentação - piso 3 (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
Shopping RioMar Fortaleza
- Com: Festa à fantasia com MilkShake
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping Iguatemi
- Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Gratuito
- Mais informações: @iguatemifortaleza
Terça, 17
Passeio Público
- Com: Tia Samila e Sua Turma, Projeto Carambola e Gal Saldanha
- Quando: a partir das 9 horas
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
- Gratuito
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Cantakids
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
- Gratuito
Vila Azul do Mar
- Com: Bailinho infantil com desfile de fantasia e oficina de circo
- Quando: às 16 horas
- Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz
- Gratuito
- Mais informações: @vilaazuldomar
North Shopping
- Com: Bloquinho da Zoe
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Praça de alimentação - piso 3 (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy)
- Gratuito
Shopping RioMar Fortaleza
- Com: Show da Patrulha Canina
- Quando: a partir das 15 horas
- Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
- Gratuito
- Mais informações: @riomarfortaleza
Shopping Iguatemi
- Com: Bandinha, pintura facial, camarim fashion, escultura de balões e brincadeiras
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Gratuito
- Mais informações: @iguatemifortaleza