Carnaval do Benfica: Carnaval animado e sem tumultos

Foliões fazem Carnaval animado e sem tumultos no BenficaPolo do Benfica começou o DJ Ryanbnog, na tarde desta segunda, 16, e seguiu com Pingo de Fortaleza, Juruviara e Luxo da Aldeia
Foliões levaram a alegria para a Praça da Gentilândia, no Polo de Carnaval do Benfica, em Fortaleza, durante a tarde desta segunda-feira, 16.
A festa começou com apresentações do DJ Ryanbnog, no início da tarde deste sábado, 16, e segue com Pingo de Fortaleza, Juruviara. O Luxo da Aldeia entrou no palco às 17h30min e agitou um polo cheio, mas sem tumultos.
As fantasias mais elaboradas resistem, mas os protagonistas são os adereços e brilhos. Glitter, tiaras, máscaras, meia-calças, peças mais simples e práticas do que uma fantasia mais elaborada, fazem sucesso na composição dos looks.
O cubano Carlos Daniel, 26, aproveita a popularidade do cantor porto-riquenho Bad Bunny para vender fotos durante o Carnaval do Benfica.
Com uma placa com o nome do último álbum do rapper, “Debí tirar más fotos (DTMF)”, ele disse que a estratégia de vendas tá dando certo.
“Tô amando Fortaleza. Vim uma vez para o Benfica, mas é meu primeiro Carnaval aqui. Quero pegar todos os bloquinhos e me divertir bastante”, conta o turista.
Thais Loureiro, 48, foi fantasiada com referência também ao Bad Bunny. Álbum foi o grande destaque do Grammy 2026, vencendo “Álbum do Ano” e “Melhor Álbum de Música Urbana”.
“Em 2025, foi quando eu descobri o Bad Bunny. O disco dele, 'Eu devia tirar mais fotos'. Aí eu quis fazer a capa do disco e eu fiz no ano passado, só que ninguém entendeu o que a fantasia. Todo mundo parava e perguntava o que era. Aí quando ganhou o Grammy, eu falei 'bom, agora não preciso mais explicar o que é minha fantasia'. É a capa do álbum do ano, né? E assim veio essa inspiração”, explica.
A funcionária pública conta que já curtiu o Carnaval em outros locais e que, antes, achava o período “fraco” em Fortaleza. Mas que o cenário está mudando.
“As novas gerações estão entendendo que é legal fazer o Carnaval na Cidade”, diz.
“Há muitos anos que eu brinco carnaval em Fortaleza, eu já brinquei em outros lugares, mas eu vi o Carnaval de Fortaleza crescer. E hoje, assim, as pessoas já vem e fazem blocos espontâneos, às vezes não tem nada, é só um estandarte e estão se reunindo e brincando. Eu acho que é isso, é esse o momento que a gente tem para brincar, se divertir. Isso é o Carnaval, anarquia, poder fantasiar, carnavalizar a vida, né?”, reflete.
A arquiteta Rebeca Laena, 39, foi com uma máscara do ator Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro 2026 e indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator pelo filme “O agente secreto”.
Para ela, o Carnaval “é o lugar de celebrar as nossas conquistas, o Brasil todo. É uma luta todo dia para ganhar a vida. É uma luta contra o fascismo. Então, a hora é agora”.
Um ponto negativo observado pelo O POVO no polo foi a ausência de lixeiras. Ponto positivo é que, em 2026, o polo do Benfica é localizado Praça da Gentilândia, próxima ao IFCE, considerado com mais espaço. Antes, o polo era na Praça João Gentil.
Com informações da repórter Iara Costa
