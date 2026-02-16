Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval do Benfica: Carnaval animado e sem tumultos

Foliões fazem Carnaval animado e sem tumultos no Benfica

Polo do Benfica começou o DJ Ryanbnog, na tarde desta segunda, 16, e seguiu com Pingo de Fortaleza, Juruviara e Luxo da Aldeia
Atualizado às Autor Ana Rute Ramires
Autor
Ana Rute Ramires Repórter da editoria de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Carnaval agitou a Praça da Gentilândia com shows e tranquilidade
Adereços práticos, brilho e referências à cultura pop dominaram os looks dos foliões
O sucesso de Bad Bunny e Wagner Moura nas premiações de 2026 inspirou fantasias
Frequentadores elogiaram o crescimento e a ocupação do Carnaval em Fortaleza

Foliões levaram a alegria para a Praça da Gentilândia, no Polo de Carnaval do Benfica, em Fortaleza, durante a tarde desta segunda-feira, 16.

A festa começou com apresentações do DJ Ryanbnog, no início da tarde deste sábado, 16, e segue com Pingo de Fortaleza, Juruviara. O Luxo da Aldeia entrou no palco às 17h30min e agitou um polo cheio, mas sem tumultos.

VEJA TAMBÉM | Qual será o hit do Carnaval 2026? Relembre sucessos

As fantasias mais elaboradas resistem, mas os protagonistas são os adereços e brilhos. Glitter, tiaras, máscaras, meia-calças, peças mais simples e práticas do que uma fantasia mais elaborada, fazem sucesso na composição dos looks. 

O cubano Carlos Daniel, 26, aproveita a popularidade do cantor porto-riquenho Bad Bunny para vender fotos durante o Carnaval do Benfica.

Com uma placa com o nome do último álbum do rapper, “Debí tirar más fotos (DTMF)”, ele disse que a estratégia de vendas tá dando certo. 

Leia mais

“Tô amando Fortaleza. Vim uma vez para o Benfica, mas é meu primeiro Carnaval aqui. Quero pegar todos os bloquinhos e me divertir bastante”, conta o turista.

Thais Loureiro, 48, foi fantasiada com referência também ao Bad Bunny. Álbum foi o grande destaque do Grammy 2026, vencendo “Álbum do Ano” e “Melhor Álbum de Música Urbana”. 

Thais Loureiro fez uma homenagem ao cantor Bad Bunny em sua fantasia. Polo do Benfica, segunda-feira, 16
Thais Loureiro fez uma homenagem ao cantor Bad Bunny em sua fantasia. Polo do Benfica, segunda-feira, 16 Crédito: Iara Costa

“Em 2025, foi quando eu descobri o Bad Bunny. O disco dele, 'Eu devia tirar mais fotos'. Aí eu quis fazer a capa do disco e eu fiz no ano passado, só que ninguém entendeu o que a fantasia. Todo mundo parava e perguntava o que era. Aí quando ganhou o Grammy, eu falei 'bom, agora não preciso mais explicar o que é minha fantasia'. É a capa do álbum do ano, né? E assim veio essa inspiração”, explica. 

A funcionária pública conta que já curtiu o Carnaval em outros locais e que, antes, achava o período “fraco” em Fortaleza. Mas que o cenário está mudando.

“As novas gerações estão entendendo que é legal fazer o Carnaval na Cidade”, diz.

“Há muitos anos que eu brinco carnaval em Fortaleza, eu já brinquei em outros lugares, mas eu vi o Carnaval de Fortaleza crescer. E hoje, assim, as pessoas já vem e fazem blocos espontâneos, às vezes não tem nada, é só um estandarte e estão se reunindo e brincando. Eu acho que é isso, é esse o momento que a gente tem para brincar, se divertir. Isso é o Carnaval, anarquia, poder fantasiar, carnavalizar a vida, né?”, reflete. 

A arquiteta Rebeca Laena, 39, foi com uma máscara do ator Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro 2026 e indicado ao Oscar 2026 de Melhor Ator pelo filme “O agente secreto”.

Para ela, o Carnaval “é o lugar de celebrar as nossas conquistas, o Brasil todo. É uma luta todo dia para ganhar a vida. É uma luta contra o fascismo. Então, a hora é agora”.  

Um ponto negativo observado pelo O POVO no polo foi a ausência de lixeiras. Ponto positivo é que, em 2026, o polo do Benfica é localizado Praça da Gentilândia, próxima ao IFCE, considerado com mais espaço. Antes, o polo era na Praça João Gentil. 

 Com informações da repórter Iara Costa

Veja mais fotos do Carnaval no Benfica 

Thais Loureiro fez uma homenagem ao cantor Bad Bunny em sua fantasia. Polo do Benfica, segunda-feira, 16
Thais Loureiro fez uma homenagem ao cantor Bad Bunny em sua fantasia. Polo do Benfica, segunda-feira, 16 Crédito: Iara Costa
A arquiteta Rebeca Laena, 39, foi com uma máscara do ator Wagner Moura para o Carnaval do Benfica nesta segunda, 16 de fevereiro
A arquiteta Rebeca Laena, 39, foi com uma máscara do ator Wagner Moura para o Carnaval do Benfica nesta segunda, 16 de fevereiro Crédito: Iara Costa
O cubano Carlos Daniel, 26, aproveita o hit do Bad Bunny para vender fotos durante o Carnaval do Benfica
O cubano Carlos Daniel, 26, aproveita o hit do Bad Bunny para vender fotos durante o Carnaval do Benfica Crédito: Iara Costa
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Juruviara se apresenta no Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Juruviara se apresenta no Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Sábado, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Sábado, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026
Carnaval na Praça da Gentilândia, no Polo Benfica. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 Crédito: Fco Fontenele

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar